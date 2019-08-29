Boğazlıyan'da hayvan çiftliğinde yangın

Boğazlıyan'da hayvan çiftliğinde yangın

Boğazlıyan'da büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında traktör, tarım aletleri, akaryakıt ve yemler yandı.

29.08.2019 10:56
Boğazlıyan'da hayvan çiftliğinde yangın

Boğazlıyan'da büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında traktör, tarım aletleri, akaryakıt ve yemler yandı.

Özler köyünde Erdal Açıkgöz'e ait çiftliğin deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Boğazlıyan Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Çiftlik sahibi Erdal Açıkgöz, gece saat 24.00'e kadar çiftlikte olduğunu belirterek, "Yangın muhtemelen o saatten sonra çıkmış. Depodaki traktör, tarım aleti, 1,5 ton mazot ve 10 ton yem ile çeşitli malzemeler tamamen yandı." dedi.

Kaynak: AA
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