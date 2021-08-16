Boğazlıyan Belediyesi'nden kampanya
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Boğazlıyan Belediyesi'nden kampanya

Boğazlıyan Belediyesi'nden kampanya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yozgat'ın Boğazlıyan Belediyesi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Yozgat'ın Boğazlıyan Belediyesi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar yaptığı açıklamada, "Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir an önce sarmak ve ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla destek seferberliği başlatıyoruz. Yardımlarınızı Kongre ve Kültür Merkezimize teslim edebilirsiniz. Bu zor günleri birlikte ve dayanışma içinde atlatacağız." ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta açıklama yaptı: (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta açıklama yaptı: (2)
Bakan Kurum: 'Ayancık'ta su vermeye başladık.
Bakan Kurum: "Ayancık'ta su vermeye başladık.
Bakan Kurum: '(Sinop, Bartın, Kastamonu) Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var.'
Bakan Kurum: "(Sinop, Bartın, Kastamonu) Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var."

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