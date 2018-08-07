Boğazlıyan Belediyesi Kendi Elektriğini Üretecek

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçe Belediyesince hayvan pazarı üzerine kuracak güneş panellerinden elektrik üretilecek.

Boğazlıyan Belediyesince ilçede 25 bin metrekare alana sahip İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan Boğazlıyan Hayvan Pazarı'nın 14 bin metrekarelik bölümünün üzerini çelik konstrüksiyon çatıyla kapatılıyor.

Belediyece çatı üzerine yerleştirilecek güneş panellerinden elektrik üretilecek.

İnşaat çalışmalarını inceleyen Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan pazarının üzerinin çelik konstrüksiyon çatı ve güneş enerjisi santrali yapım işi inşaat çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi.

Erdal, yapılan tesisin çatısına montajı yapılacak güneş enerjisi santralinin tamamlanmasıyla belediyenin aylık 120 bin lira olmak üzere yılda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira bir gelire kavuşacağını anlattı.

Tüketen değil, üreten bir belediye olacaklarını vurgulayan Erdal, "Tesisimiz belediyemize ve ilçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. 2014 yılı Boğazlıyan'da önemli hizmetlerin başladığı yıl oldu. İçme suyu, sıcak asfalt yol ve kaldırım çalışmaları, kentsel dönüşüm projesi, modern mezbaha, kapalı pazar yeri ve modern belediye hizmet araçları ile yapımı devam eden projeler ve daha onlarca proje ile Boğazlıyan halkına hizmetin en güzelini sunmak için çalışıyoruz." dedi.