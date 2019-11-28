Boğazlıyan Belediye Başkanı Coşar'dan Akay'a ziyaret

28.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:52

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve belediye meclis üyeleri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Coşar, ziyarette yaptığı konuşmada, Hüseyin Akay'a güvendiklerini ve şeker fabrikasının Boğazlıyan'a çok fazla katkısı olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüseyin Akay ise şunları kaydetti:

"Üç fabrikamızdan biri Boğazlıyan'da. Bu tabii çok önemli, bizim için değerli. Boğazlıyan'da başarılı bir çalışma ortaya konuluyor. Buna oradaki çiftçilerimiz, çalışanlarımız birlikte sahip çıkıyor. Aynı zamanda gerek belediye başkanlarımız gerekse siyasetçilerimiz gerekse kamu görevlileri ve bütün Boğazlıyan halkı orayı canı gönülden sahipleniyorlar. Bu da bizim Boğazlıyan'a olan ilgimizi, sevgimizi daha fazla artırıyor. Boğazlıyan'la ilgili daha fazla şey yapılması gerektiği sonucunu da ortaya çıkarıyor."

Kaynak: AA