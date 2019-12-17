Boğazını keserek intihar girişiminde bulundu
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Boğazını keserek intihar girişiminde bulundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bıçakla boğazını keserek intihar girişiminde bulunan Kadir Ç., hastaneye kaldırıldı.

17.12.2019 08:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:06
Boğazını keserek intihar girişiminde bulundu
MERSİN'in ilçesinde bıçakla boğazını keserek intihar girişiminde bulunan Kadir Ç., hastaneye kaldırıldı.

Şehit Mustafa Mahallesi Yarenlik Alanı'nda dün gece saatlerinde Kadir Ç., bıçakla boğazını kesti. Kadir Ç. kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri, ve sağlık ekiplerine verdi. Gelen ambulansla Kadir Ç., gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirtilen Kadir Ç.'nin  durumunun ağır olduğu belirtildi.Polis, Kadir Ç.'nin intihar girişiminin nedenini belirlemek için çalışma başlattı. 


- Mersin
Kaynak: DHA
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