BOĞAZINI FALÇATAYLA KESTİĞİ EŞİNE CEZAEVİNDEN AŞK MEKTUPLARI GÖNDERDİ
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BOĞAZINI FALÇATAYLA KESTİĞİ EŞİNE CEZAEVİNDEN AŞK MEKTUPLARI GÖNDERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'da, kendisinden boşanmak isteyen eşi Esra Oymak'ı (31) çocuklarının gözü önünde falçatayla boğazını keserek yaraladıktan sonra tutuklanan Mikail Oymak'ın (32), cezaevinden aşk mektupları gönderduği ortaya çıktı.

MANİSA'da, kendisinden boşanmak isteyen eşi Esra Oymak'ı (31) çocuklarının gözü önünde falçatayla boğazını keserek yaraladıktan sonra tutuklanan Mikail Oymak'ın (32), cezaevinden aşk mektupları gönderduği ortaya çıktı. Duruşmada eşinin yazdığı aşk mektuplarını gösteren Esra Oymak, Bana cezaevinden aşk mektupları gönderdi. Madem aldattım neden boşanmıyor, neden aşk mektupları gönderiyor. Cezası neyse alsın istiyorum dedi.

Manisa'da 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen 20 Kasım günü gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen Makail Oymak, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını, falçatayla kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, tesadüfen gelen anne-babası tarafından pencereden çıkartılarak, ölümden kurtarıldı. Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Esra Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

Mikail Oymak, hakkında 'kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırı' suçundan Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasına Esra Oymak, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Kadın Meclisi üyesi Semiha Hasgör katıldı. Mikail Oymak ise tutuklu bulunduğu Manisa T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.

KARDEŞİM 2 YIL ÖNCE EVİ TERK ETTİ, AİLE BASKISIYLA GERİ DÖNDÜ

Duruşmada, Esra Oymak'ın ablası Hatice Tan ve olaya tanıklık eden annesi Cemile Ateş (65) ile Deniz Oymak (13) dinlendi. Abla Hatice Tan (31), Sürekli kardeşimle görüşme halindeydim. Eniştem Esra'ya sürekli şiddet uyguluyordu. Ayrılmak istiyordu fakat şiddeti kanıtlayamıyordu. Sık sık onlara gidiyordum. Olay yaşanmadan 5 gün önce de onlardaydım. Hatta onlarda kaldım. Yanımda tartıştılar. Esra sürekli, Mikail'e iş bul diyordu. Tartışma konusu buydu. Paraları kalmamıştı hatta ben yardım ettim. Tartışma nedeniyle Esra, gece uyuyamadığı için uyku hapı verdim. Esra, Mikail'i aldatmadı, öyle bir şey bilmiyorum. Olay günü tartışmanın nedeni kesinlikle çalışmadığı ve para mevzusuydu. Yaşanan olayı da annemden öğrendim. Neden tartıştıklarını bilmiyorum. Esra, istememesine rağmen kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. 3 yıldır evlilikleri sallantıdaydı. 2 yıl önce Esra bırakıp, Gaziantep'e gitti. Abim Esra'yı tekrar evine gönderdi. Esra çevre ve aile baskısı sebebiyle evine döndü dedi.

KIZIMI KENDIM KURTARDIM

Esra Oymak'ın annesi Cemile Ateş (65) de Kızım beni aradı, anne 'Mikail yine işe gitmiyor. Boşanmak istiyorum' dedi. Onlara giderken sokağın başında ses duydum. Kızımın olduğunu anladım. Kızım 'Anne, beni kurtar' diyordu. Gittiğimde kızımın boynunda 2 bıçak yarası vardı. Kızımın boynunu kesmeye çalışıyordu. Ben de sakince, 'Oğlum bırak' dedim. O esnada bıraktı. Kızımı pencereden çıkardım. Kızımı kendim kurtardım. Kızımı gözümün önünde bıçakladı diye konuştu.

'CEZAEVİNDEN AŞK MEKTUBU GÖNDERDİ'

Esra Oymak ise, Evliliğimiz 3 yıldır iyi gitmiyordu. Sürekli şiddete maruz kalıyordum. Çalışmıyordu da. 2 yıl önce evi terk ettiğimde Gaziantep'e gittim. Abim ve ailem tekrardan evime gönderdi. Olay günü de boşanmak istediğimi söyleyince beni tehdit etti. Bu olay yaşandı. 3 gün önce de bana cezaevinden aşk mektupları gönderdi. Madem ben aldattım neden boşanmıyor, neden aşk mektupları gönderiyor. Göndermesin. Cezası neyse alsın istiyorum diye konuştu.

ESRA BOĞAZINI KENDİSİ KESTİ

Mikail Oymak ise hakkında söylenenleri reddetti. Oymak, Ablasının dediğini kabul etmiyorum. Biz de olduğu gün ben eşimle tartışmadım. Böyle bir şey yok. Ben bıçaklamadım. Kayınvalidemin görmesi de mümkün değil diye konuştu.

'CEZASINI ÇEKSİN İSTİYORUM'

Mahkeme telefon görüşme kayıtlarının incelenmesine karar verip, duruşmayı erteledi. Adliye çıkışı açıklama yapan Esra Oymak, Adalete güveniyorum. İnşallah yaptığını çekecektir. Bana gönderdiği mektuptan dengesiz olduğunu anlıyorum. Bana hem zarar verdi hem de şimdi aşk mektupları gönderiyor. Mektuplardan da psikolojinin iyi olmadığı belli oluyor. Korkuyorum tabi ki. Çıkınca bana, çocuklarıma ve aileme zarar verir diye korkuyorum. Cezasını çeksin istiyorum. Aldatmayı, boşanmayı hazmedemediği için ortaya attı. Boşanmak istediğimde de 'Ben ayrılmam, seni öldürürüm diyerek tehditler savurdu' diye konuştu.

BOĞAZINI FALÇATAYLA KESTİĞİ EŞİNE CEZAEVİNDEN AŞK MEKTUPLARI GÖNDERDİ
BOĞAZINI FALÇATAYLA KESTİĞİ EŞİNE CEZAEVİNDEN AŞK MEKTUPLARI GÖNDERDİ
BOĞAZINI FALÇATAYLA KESTİĞİ EŞİNE CEZAEVİNDEN AŞK MEKTUPLARI GÖNDERDİ
BOĞAZINI FALÇATAYLA KESTİĞİ EŞİNE CEZAEVİNDEN AŞK MEKTUPLARI GÖNDERDİ
BOĞAZINI FALÇATAYLA KESTİĞİ EŞİNE CEZAEVİNDEN AŞK MEKTUPLARI GÖNDERDİ
BOĞAZINI FALÇATAYLA KESTİĞİ EŞİNE CEZAEVİNDEN AŞK MEKTUPLARI GÖNDERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BOĞAZINI FALÇATAYLA KESTİĞİ EŞİNE CEZAEVİNDEN AŞK MEKTUPLARI GÖNDERDİ - Haberler
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