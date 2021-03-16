Son dakika haber... KOCAELİ Boğazından vurulan genç öldü
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Son dakika haber... KOCAELİ Boğazından vurulan genç öldü

16.03.2021 19:22 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:27

Gelen son dakika haberlerine göre Boğazından vurulan genç öldüKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla boğazından vurulan Sercan Tufan (30), hayatını kaybetti.

Boğazından vurulan genç öldü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla boğazından vurulan Sercan Tufan (30), hayatını kaybetti.

Olay, Gölcük Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde silah sesi duyan vatandaşlar, yol kenarında boğazından vurulmuş bir kişinin kanlar içerisinde yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, boğazından tabancayla vurulan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Sercan Tufan olduğu belirlendi. Polis, cinayeti işleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haber... KOCAELİ Boğazından vurulan genç öldü
Son dakika haber... KOCAELİ Boğazından vurulan genç öldü
Son dakika haber... KOCAELİ Boğazından vurulan genç öldü
Son dakika haber... KOCAELİ Boğazından vurulan genç öldü
Son dakika haber... KOCAELİ Boğazından vurulan genç öldü
Son dakika haber... KOCAELİ Boğazından vurulan genç öldü
Son dakika haber... KOCAELİ Boğazından vurulan genç öldü
Son dakika haber... KOCAELİ Boğazından vurulan genç öldü
Son dakika haber... KOCAELİ Boğazından vurulan genç öldü
Son dakika haber... KOCAELİ Boğazından vurulan genç öldü
Son dakika haber... KOCAELİ Boğazından vurulan genç öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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