Boğazından bıçaklanan kişi öldü

Düzce'de boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Akçakoca Merkez Camisi önünde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu belirtilen Musa Y. (30), İsa Y. ve Nurdoğan Karoğlu tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Nurdoğan Karoğlu boğazından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Karoğlu kurtarılamadı.

Musa Y. ve İsa Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA