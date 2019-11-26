Boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
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Boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

ADANA'da, sokakta yürürken bir erkek tarafından boğazından bıçaklanan Burcu Tokater (32) ağır yaralandı.

26.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:14
Boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

'da, sokakta yürürken bir erkek tarafından boğazından bıçaklanan Burcu Tokater (32) ağır yaralandı.

Olay, merkez ilçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Burcu Tokater, sokakta yürürken yanına yaklaşan bir erkeğin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından bıçaklanan Tokater, kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan koşarak kaçtı. Tokater'e ilk müdahaleyi çevredekiler, 112'yi aradı. Ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tokater'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Cinayet Büro ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçak şüphelinin kimliğini saptamaya çalışıyor.


Kaynak: DHA
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