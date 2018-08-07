Boğazına Tavuk Parçası Kaçan 14 Aylık Bebeği Polisin Anlık Hamlesi Hayata Döndürdü

ABD'nin Florida eyaletinde Bir anne, yanına iki çocuğunu alarak bir alışveriş merkezine gitti. Bir restoranda yemeğe oturdular; ancak yemek sırasında 14 aylık bebeğin boğazına tavuk parçası takıldı. Telaşa kapılan anne, hemen bebeğini kucağına aldı.

HEMEN ANNENİN KUCAĞINDAN ALDI

Ters çevirerek birkaç kez sırtına vurdu ama bir türlü sonuç alamadı. Çaresizce çırpınan kadının yardımına, o anda oradan geçmekte olan iki polis memuru koştu. Polislerden biri hemen bebeği annenin kucağından aldı. O da tıpkı annesi gibi bebeği yüzüstü çevirdi.

"CENNETTEN GELEN MELEKLER"

Önce yavaş hamlelerlerle ardından güçlü bir şekilde bebeğin sırtına vurdu. O hamleler minik bebeğin hayatını kurtardı. Birkaç dakikalık mücadelenin ardından bebek yeniden nefes aldı. Şok geçiren anneyi çevredekiler sakinleştirdi. O ise kızının hayatını kurtaran polisleri, 'cennetten gelen melekler' olarak tanımladı.