Boğazına meyve parçası kaçan Aysima bebek, telefonda anlatılan teknikle kurtarıldı
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Boğazına meyve parçası kaçan Aysima bebek, telefonda anlatılan teknikle kurtarıldı

12.02.2021 12:16 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:22
Boğazına meyve parçası kaçan Aysima bebek, telefonda anlatılan teknikle kurtarıldı

AKSARAY'da, soluk borusuna kaçan meyve parçası nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 7 aylık Aysima, annesi Melike Ok'un 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak, görevli personelin tarif etmesiyle yaptığı 'Heimlich manevrası' (bebeklerde sırta vurma) ile kurtarıldı.

AKSARAY'da, soluk borusuna kaçan meyve parçası nedeniyle nefes almakta güçlük çeken 7 aylık Aysima, annesi Melike Ok'un 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak, görevli personelin tarif etmesiyle yaptığı 'Heimlich manevrası' (bebeklerde sırta vurma) ile kurtarıldı. 

Melike Ok, kızı Aysima'nın soluk borusuna elma parçası kaçması nedeniyle nefes alamadığını fark etti. Ok, hemen 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Telefonu açan Acil Tıp Teknisyeni Şirin Taşdemir, Ok'a önce sakin olmasını söyledi ardından bebeği dizine yüzüstü yatırıp, sırtının ortasına 5 kez vurmasını istedi. Ok, sırtına vurduktan sonra elma parçasının yarısını çıktığını, yarısının daha durduğunu ve bebeğinin mosmor olduğunu belirtti. Taşdemir ise ağzı yere gelecek şekilde 5 kez sırtına tek tek vurmayı tekrarlamasını söyledi. Melike Ok, ikinci müdahaleyle kalan parçayı da çıkararak, kızının nefes almasını sağladı. Hemen eve gönderilen sağlık görevlileri, minik Aysima'yı kontrol etti. Şirin Taşdemir, daha sonra ekip arkadaşlarıyla birlikte anne Ok'u ziyaret etti. 

Yaşananları anlatan Melike Ok, "Bebeğimin boğazına yabancı cisim kaçmasıyla oldu. 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp, ekipten yardım istedim. Ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların yönlendirmesiyle çıktı. Solunum yolları normale döndü. Sağlık çalışanlarını tekrar tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarına şiddet uyguluyorlar. Şiddet uygulamasınlar çünkü onlar olmasaydı belki benim çocuğum da ölebilirdi, belki sizin çocuklarınızın da başına gelebilirdi. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Şirin Taşdemir de Melike Ok'un aradığında ilk önce sakinleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çağrıyı aldığımda anne çok panikti, çocuğunu boğazına cisim kaçtığını söyledi. İlk başta 'Heimlich manevrası'nı tarif ettim. O panikle anne talimatları yaptı, ilk parça çıktı. 'Çocuğun sesi geliyor mu' dediğimde 'Gelmiyor' dedi. Tarifi tekrar yapmasını istedim. İkincide nefes almaya başladığını söyledi. Ağlama sesini de duydum. Ondan sonra adresini alarak ambulans yönlendirdim. Ekipler yoldayken tekrar anneyi arayarak bebeğin durumu hakkında bilgi aldım."   

Boğazına meyve parçası kaçan Aysima bebek, telefonda anlatılan teknikle kurtarıldı
Boğazına meyve parçası kaçan Aysima bebek, telefonda anlatılan teknikle kurtarıldı
Boğazına meyve parçası kaçan Aysima bebek, telefonda anlatılan teknikle kurtarıldı
Boğazına meyve parçası kaçan Aysima bebek, telefonda anlatılan teknikle kurtarıldı
Boğazına meyve parçası kaçan Aysima bebek, telefonda anlatılan teknikle kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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