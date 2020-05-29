Boğazına leblebi kaçan Ömer Asaf bebek, yatağa mahkum kaldı
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Boğazına leblebi kaçan Ömer Asaf bebek, yatağa mahkum kaldı

KOCAELİ'de, Handan ve Ferhat Koçak çiftinin 1,5 yaşındaki oğulları Ömer Asaf, yaklaşık 4.5 ay önce leblebinin boğazını tıkaması sonucu nefessiz kaldı.

Boğazına leblebi kaçan Ömer Asaf bebek, yatağa mahkum kaldı
29.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:46

 

KOCAELİ'de, Handan ve Ferhat Koçak çiftinin 1,5 yaşındaki oğulları Ömer Asaf, yaklaşık 4.5 ay önce leblebinin boğazını tıkaması sonucu nefessiz kaldı. Götürüldüğü hastanede, duran kalbi yeniden çalıştırılan ve 63 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilen minik bebek yatağa mahkum kaldı. Ailesi oğullarının tedavi süreci için destek bekliyor. Darıca ilçesinde Handan ve Ferhat Koçak çiftinin 3 çocuklarından en küçüğü olan Ömer Asaf, 7 Ocak tarihinde evde leblebi yuttu. Çocuğunun nefes alamadığını gören Ferhat Koçak, sokağa çıkarak yardım istedi. Bir komşularının aracıyla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ömer Asaf'ın, yolda kalbi durdu. Hastanede hayata döndürülen Ömer Asaf, ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 45 gün yoğun bakımda kalan Ömer Asaf, çocuk servisinde 18 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Salgın sürecinde çalıştığı fabrikanın ücretsiz izne çıkardığı Ferhat Koçak, oğlunun tedavi süreciyle ilgili yardım bekliyor.HASTANEDE HAYATA DÖNDÜ Oğlunun geçirdiği rahatsızlığı anlatan Ferhat Koçak, "Ömer Asaf'ın, yaklaşık 5 ay önce yabancı cisim aspirasyonu sonucu, yani boğazına leblebi kaçması sonucu kalbi durdu. Farabi Devlet Hastanesi'nde kalbi çalıştırıldı. Oradan ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildik. 45 gün yoğun bakım süreci yaşadı. Ondan sonra boğazdan delik açılarak makineye bağlandı. Yaklaşık 2,5 aydır evdeyiz? dedi. FİZYOTERAPİST EVDE TEDAVİ UYGULUYOR Fizyoterapistin evlerine gelerek çocuklarının tedavisi için uğraştığını belirten Ferhat Koçak, "Pandemi sürecinden dolayı dışarıya çıkamıyoruz. Herhangi bir hastaneye gidemiyoruz. Mecburen dışarıdan, özel hastanelerden doktorlar getirtiyoruz. Fizyoterapistimiz yine özel bir rehabilitasyon merkezinden geliyor. Ömer Asaf'ın tedavisiyle alakalı daha nerelere gidebileceğimizi bilmiyoruz. Kendi başımıza araştırıyoruz ama yeterli olmuyor. Tedavide kullanılan malzemelerin bir kısmını devletimiz karşılıyor. Bir kısmını da kendimiz almaya çalışıyoruz? diye konuştu. 'RAPOR ÇIKTIĞI TAKDİRDE EVDE BAKIM ÜCRETİ ALABİLECEĞİZ'Sadece oğlunun bakımı için destek istediğini söyleyen Ferhat Koçak, şöyle konuştu:  

"Şu anda şahsi yardımlarla geçiniyoruz. Pandemi dolayısıyla devletimizin bir miktar desteği var. Bizim talebimiz Ömer Asaf'ın tedavisiyle alakalı. Kimseden çok büyük bir maddi destek istemiyoruz. Ömer Asaf'ın sahipsiz olmadığını görmek istiyoruz. Ömer Asaf'ın raporu konusunda tüm evreleri geçtik. Yaklaşık 2,5 ay önce bize e-devlet üzerinden raporu çıkarabileceğimiz söylendi. Fakat pandemi süreci olduğu için kurul toplanamıyor. Kurul onay vermediği için de 2,5 aydır raporumuz henüz çıkmış değil. Rapor çıktığı takdirde evde bakım ücreti alabileceğiz. Sıkıntımız henüz raporumuz çıkmadığı için. Tedavide kullanılan cihazlarda ilk başlarda çok sıkıntı yaşadık. Devlet bir kısmını karşılıyordu. Diğerlerini şahsi yardımlar ile elde edebildik. Şu anki süreçte ihtiyaç sarf malzemeleri oluyor. Özel hastaneden getirdiğimiz doktor ücretleri oluyor. Fizyoterapistimiz özel bir rehabilitasyon merkezinden geliyor. Onun bir ücreti var. Devlet hastanelerine gidemediğimiz için bunları ödemek zorundayız."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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