Boğazına dolanan naylon ipin yaraladığı sokak köpeği ameliyat edildi
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Boğazına dolanan naylon ipin yaraladığı sokak köpeği ameliyat edildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde boğazına dolanan naylon ipin yaraladığı sokak köpeği ameliyatla sağlığına kavuştu.

13.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:38
Boğazına dolanan naylon ipin yaraladığı sokak köpeği ameliyat edildi

'nın ilçesinde boğazına dolanan naylon ipin yaraladığı sokak köpeği ameliyatla sağlığına kavuştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 'nde bir sokak köpeğinin yaralı olduğu ihbarını alan belediye ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, naylon ipin dolanması nedeniyle boğazında kesikler oluştuğu tespit edilen köpeği, Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Burada veteriner hekim tarafından ameliyat edilen hayvan, sağlığına kavuştu.

"Garip" ismi verilen köpek, bir süre daha merkezde bakılacak.

Kaynak: AA
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