Boğazına bıçak dayadığı ustasını, 5 saat rehin aldı (2) - Haberler
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Boğazına bıçak dayadığı ustasını, 5 saat rehin aldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel
Boğazına bıçak dayadığı ustasını, 5 saat rehin aldı (2)

'UYUŞTURUCUNUN ETKİSİ ALTINDAYDIM'Manavgat'ta sabah saatlerinde 5 saat süren rehine krizinin ardından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürülen Kamil Tarık Albayrak, poliste, baro tarafından görevlendirilen CMK avukatının eşliğinde ifade verdi.

'UYUŞTURUCUNUN ETKİSİ ALTINDAYDIM'

Manavgat'ta sabah saatlerinde 5 saat süren rehine krizinin ardından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürülen Kamil Tarık Albayrak, poliste, baro tarafından görevlendirilen CMK avukatının eşliğinde ifade verdi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık raporu alınan  Albayrak, adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alınan Kamil Tarık Albayrak, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. Kamil Tarık Albayrak'ın poliste ve adliyede verdiği ifadelerde, "Ben uyuşturucunun etkisi altındaydım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Öldürme kastım yoktu, öldürmek isteseydim öldürürdüm" dediği belirtildi.Diğer taraftan, Kamil Tarık Albayrak tarafından boğazına bıçak dayanarak 5 saat boyunca rehin tutulan usta Lütfü Salman ve restoran sahibinin şüpheliden şikayetçi oldukları belirtildi.


Boğazına bıçak dayadığı ustasını, 5 saat rehin aldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri
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