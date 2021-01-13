Boğaziçililer ne istiyor?

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması sonrası başlayan protestolar sürüyor. Protestolara sadece Boğaziçililerden değil Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli kentlerinden de destek var. Peki Boğaziçili olmak ne demek? Öğrenciler rektör atmasına neden karşı çıkıyor? ve elit olarak tanımlamalarına ne diyorlar? Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve mezunları DW Türkçe'ye konuştu.

Kaynak: DailyMotion.com