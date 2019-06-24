Boğaziçi Zirvesi’ne ilk kez Hintliler katılıyor

UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, Confederation of Indian Industry ile yaptıkları görüşmenin çok iyi geçtiğini ve Hindistan'ın ilk kez Boğaziçi Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.

Boğaziçi Zirvesi’ne ilk kez Hintliler katılıyor

UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, Confederation of Indian Industry ile yaptıkları görüşmenin çok iyi geçtiğini ve Hindistan'ın ilk kez Boğaziçi Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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