Boğaziçi Zirvesi’ne ilk kez Hintliler katılıyor
UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, Confederation of Indian Industry ile yaptıkları görüşmenin çok iyi geçtiğini ve Hindistan'ın ilk kez Boğaziçi Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.
UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, Confederation of Indian Industry ile yaptıkları görüşmenin çok iyi geçtiğini ve Hindistan'ın ilk kez Boğaziçi Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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