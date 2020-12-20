Boğaziçi Zirvesi 8-9 Mart'ta yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Boğaziçi Zirvesi 8-9 Mart'ta yapılacak

20.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:28
Boğaziçi Zirvesi 8-9 Mart'ta yapılacak

Uluslararası İşbirliği Platformu'nun (UİP) düzenlediği Boğaziçi Zirvesi, 8-9 Mart'ta 11'inci kez gerçekleştirilecek.

Uluslararası İşbirliği Platformu'nun (UİP) düzenlediği Boğaziçi Zirvesi, 8-9 Mart'ta 11'inci kez gerçekleştirilecek.

UİP'ten yapılan açıklamaya göre, etkinliğin felsefesinde Türkiye'ye yabancı yatırımcı çekmek bulunuyor.

Dünyanın dengelerini altüst eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gündemdeki yerini koruyor. Hemen hemen her ülkede zirve yapan vaka sayıları, devletlerin bir dizi kısıtlama önlemi almasına yol açıyor. Salgını Avrupa ülkelerine göre daha az hasarla yöneten Türkiye'de ise hem devlet hem de özel sektör ekonomik ve sosyal hayatın devam edebilmesi adına var gücüyle çalışıyor.

2010'dan bu yana Türkiye'ye yüzlerce ülkeden binlerce yabancı yatırımcıyı davet eden, yarattığı ekonomik platformun yanında yerli bir düşünce kuruluşu felsefesiyle çalışan Boğaziçi Zirvesi, 8-9 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Her zirvede olduğu gibi bu etkinlikte de dünyanın önde gelen devletlerinin temsilcileri ve uluslararası şirketlerin profesyonelleri küresel gidişatın nabzını İstanbul'da tutacak.

Bu arada, 11'inci Boğaziçi Zirvesi'nin teması "Belirsizlik Çağında Yaşamak" olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Hadise İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Çağdaş Atan Ali Şansalan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Adana Gaziantep Galatasaray Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boğaziçi Zirvesi 8-9 Mart'ta yapılacak | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 12:46:52. #1.15#
title