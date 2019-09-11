Boğaziçi ventures growth fonu'na yatırım kararı çıktı

11.09.2019 17:40

Boğaziçi Ventures'ın, Gedik Portföy Yönetim A.Ş. ile birlikte; teknoloji girişimlerine yatırım yapmak üzere kurduğu girişim sermayesi yatırım fonu BV Growth, '1514 Tech-InvestTR Programı' çerçevesinde yapılan tüm değerlendirmelerden geçerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yatırım almaya hak kazanan beş fondan biri oldu.

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, "Devletin aktif rol alması, geleneksel sermayenin de teknoloji dünyasına yatırım yapmasını hızlandıracaktır. Böylece, yatırımcılarla birlikte teknoloji girişimcilerinin de yüksek verim sağlayacağı bir döneme giriyoruz" dedi.

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Üyesi ve BV Growth Fonu Yatırım Komitesi Başkanı Kenan Çolpan da, Boğaziçi Ventures'ın sahip olduğu, globalde başarılı olan firmaları yüksek değerlemeler ile satma (exit) tecrübesinin, gerek Fon'un yatırım yapacağı girişimlerin seçiminde gerekse bu girişimlerin yüksek değerlenmeyle yabancı yatırımcılara satışına giden süreçte son derece kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. BV Growth Fonu'nun, 300 milyon lira büyüklükle, sadece Türkiye'de yerleşik olup küresele açılma potansiyeline ve yetkinliğine sahip 60 farklı büyüme aşaması teknoloji girişimine yatırım yapmayı planladığını anlatan Çolpan, "Önümüzdeki dönemde Türkiye, teknoloji girişimciliği açısından, hayal edilenden de hızlı büyüyecektir" dedi.

Gedik Yatırım CEO'su ve Hub Girişim'in Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç, "Ekosistemle birlikte, güzel başarı hikayeleri yaratacağımıza inancımız tam. Bunun bir başlangıç olmasını ve ilerleyen zamanlarda kuracağımız yeni fonlarla da ülkemizin büyümesine katkı sağlamak için çalışmaya devam etmeyi hedefliyoruz" dedi.

BV Growth Fonu, önümüzdeki günlerde; aralarında üniversiteler, TÜBİTAK, bireysel emeklilik firmaları ve ülkemizin önde gelen kişi ve kurumlarının da bulunduğu yatırımcı havuzu ile ilk kapanışını yaparak girişimlere yatırım sürecine başlayacak. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA