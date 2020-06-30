Boğaziçi Üniversitesinin "Engellilik Çalışmaları" programına başvurular açıldı
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Boğaziçi Üniversitesinin "Engellilik Çalışmaları" programına başvurular açıldı

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ve Research Worldwide Istanbul ortaklığıyla 1-11 Eylül 2020'de düzenlenecek Engellilik Çalışmaları Güz Okulu başvuruları açıldı.

Boğaziçi Üniversitesinin
30.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:39

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ve Research Worldwide Istanbul ortaklığıyla 1-11 Eylül 2020'de düzenlenecek Engellilik Çalışmaları Güz Okulu başvuruları açıldı.

Boğaziçi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, lisansüstü düzeyde engellilik çalışmaları alanında araştırma yürüten ya da yürütmeyi planlayan öğrencilere yönelik eğitim programı Engellilik Çalışmaları, Güz Okulu'nda yapılacak.

Programın katılımcılara hukuk, eğitim bilimleri, sosyal politika, siyaset bilimi, sosyoloji, mimarlık, tıp, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve psikoloji gibi engellilik çalışmaları açısından önemli disiplinlerin engelliliğe yaklaşımlarına ilişkin perspektif kazandırması hedefleniyor.

Programda farklı disiplinlerden engellilik alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin katkılarıyla engellilik kuramları ve modelleri, engelliliğin farklı disiplinlerde ele alınış biçimleri, engelli hakları yaklaşımını araştırma kurgusu, yöntem ve analize eklemleme yolları ele alınacak.

Eğitimin son gününde ise katılımcılar araştırma önerilerini sunacaklar ve öğretim üyeleri ile diğer katılımcılardan geri bildirim alacaklar.

Ücretsiz, eğitim dili Türkçe olan program toplam 9 ders (9 saat süren video dersler) ve katılımcı sunumlarını içeren iki tam gün süren oturumlardan oluşuyor.Eğitimin tüm aşamalarına tam katılım göstermek zorunlu.

Kovid-19 salgını sebebiyle uzaktan eğitim yoluyla yapılacak programın eğitsel materyalinin tümüyle erişilebilir olması için azami çaba gösterilecek. Eğitim programı engelliliğe insan hakları yaklaşımını esas alıyor. Araştırma özetlerinin insan hakları yaklaşımı ile uyuşmayan herhangi bir biçimde ayrımcı bir dil, yaklaşım ve yöntem içermemesi şartı aranıyor.

Engellilik alanında tercihen sosyal bilimler alanında lisansüstü düzeyde akademik araştırma yapmaya istekli, yüksek lisans/doktora öğrencisi ya da yeni kabul almış adaylar, 20 Temmuz'a kadar "https://tr.surveymonkey.com/r/2020guzokulu" linkinden online başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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