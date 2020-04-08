Boğaziçi Üniversitesinden sağlık kurumlarına siber güvenlik desteği
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Boğaziçi Üniversitesinden sağlık kurumlarına siber güvenlik desteği

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Siber Güvenlik Merkezi (BUSİBER) Yöneticisi Doç. Dr.

08.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:48
Boğaziçi Üniversitesinden sağlık kurumlarına siber güvenlik desteği

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Siber Güvenlik Merkezi (BUSİBER) Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık kurumları için her ay üç kuruma ücretsiz, uzaktan sızma testi, açık siber istihbarat danışmanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVVK) kapsamında risk danışmanlığı desteği vereceklerini bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Metin, Kovid-19 salgını nedeniyle pek çok kamu-özel kuruluş ve iş yerinde uzaktan çalışma sistemine geçildiği bu dönemde kullanılan bilgisayar ve akıllı telefon işletim sistemlerinin güvenlik güncellemelerinin yapılması, kullanılan cihazlarda antivirüs programı yüklemelerinin güncel olması ve uygulamaların resmi kaynaklardan yapılması gerektiğini belirtti.

Sahte alışveriş sitelerinin yine bu dönemde artacağına dikkat çeken Metin, web üzerinde kullanılan parolaların da sık sık değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Metin, "BÜSİBER olarak Kovid-19 ile mücadele eden sağlık kurumları için her ay üç kuruma ücretsiz uzaktan sızma testi ve açık siber istihbarat danışmanlığı, KVKK risk danışmanlığı desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.

BÜSİBER'in Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin paydaşlarından biri olduğunu aktaran Metin, şunları kaydetti:

"Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesine yerli siber güvenlik üreticileri üye. Bu firmalar bu olağanüstü günlerde kendi yazılımlarını en az üç ay süreyle ücretsiz veriyorlar. Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan çalışma süresinde firmaların katlanacağı masrafların azaltılması hedefleniyor. Ayrıca bilgisayar güvenliği konusunda yerli yazılım kullanma oranının yüzde 5'lerde olduğu göz önüne alınırsa, yerli yazılımların yaygınlaşması konusunda da fayda sağlayacaktır."

İnternetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar

Bu dönemde internetten yapılan alışverişlerin artış göstermesiyle birlikte sahte alışveriş siteleri tarafından dolandırılma riskinin de gündeme geldiğine dikkat çeken Metin, internetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Bir internet sitesine ilişkin link SMS, Whatsapp ya da e-posta yoluyla geldiğinde ilgili sitenin adresini internet tarayıcımıza kontrol edebiliriz. Aksi takdirde adı birkaç harfle asıl siteye benzetilmiş bir taklit siteye yönlendirilebiliriz ve yine dikkatsizce kullanıcı adı ve parolamızı girdiğimizde bu bilgilerimizi çaldırabiliriz.

Bir web sitesine üye olduğunuz zaman kullanıcı adı ve parolanızı o web sitesinin yöneticisine emanet etmiş oluyorsunuz. Bu sebeple her site için farklı bir parola kullanmak önemli. O web sitesi bir siber saldırı sonucu veri sızıntısına uğrarsa siber suçlular bu kullanıcı adı ve parola ile başta sosyal medya hesaplarımız olmak üzere çeşitli sitelerde bunları denemeye çalışabilirler. Parolanızın çalınıp çalınmadığını bazı sitelerden kontrol edebilirsiniz. Her web sitesi için farklı parola öneren programları kullanmak kolaylık sağlayacaktır.

İnternet tarayıcınızın en son sürümünü kullanmak kimlik avı yapacak siteler üzerindeki olası birçok tehdidi engelleyecektir. Bilgisayarınızda bir siteye kullanıcı adı ve parola girdiğinizde "parolayı hatırla" seçeneğini kullanmamak da önemli. Bir bilgisayara sızan siber korsanlar ilk önce bu kaydedilen parolalara bakmaktadırlar.

Girdiğiniz sitelerin adreslerinin "https://" ile başlayan güvenli bir site olduğundan emin olun. "http://" ile başlayan sitelere yazdığınız parola bilgilerinin ortak kullanımlı internet ortamındaysanız çalınabileceğini unutmayın.

Kaynak: AA

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