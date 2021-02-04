Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Samsun'da eylem yapan 19 kişi gözaltına alındı
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Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Samsun'da eylem yapan 19 kişi gözaltına alındı

04.02.2021 18:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:08
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Samsun'da eylem yapan 19 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek Samsun'da izinsiz gösteri yapan 19 kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek Samsun'da izinsiz gösteri yapan 19 kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek İstiklal Caddesi'nde izinsiz toplanan gruba, polis ekipleri dağılmaları yönünde duyuru yaptı.

Uyarılara uymayan grup, yürüyüş yapmak isteyince polis ekipleri müdahale etti.

Polise mukavemet gösteren gruba müdahale eden ekipler, 19 kişiyi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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