Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de gösteri yapan 26 kişi serbest bırakıldı
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Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de gösteri yapan 26 kişi serbest bırakıldı

07.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:46
Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de gösteri yapan 26 kişi serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'deki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 26 kişi, serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'deki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 26 kişi, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde önceki gün akşam saatlerindeki iki ayrı gösteride gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğince verilen kararda 6 şüpheli için adli kontrol şartı uygulandı.

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilgili 5 Şubat'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Gündoğdu Meydanı'nda izinsiz gösteri düzenleyen ve polisin uyarısına rağmen dağılmayan gruptaki 26 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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