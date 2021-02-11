Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Kocaeli'de izinsiz gösteri yapmak isteyen 17 şüpheli yakalandı
11.02.2021 21:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:56
Kocaeli'de Boğaziçi Üniversitesi olayları bahanesiyle izinsiz gösteri yapmak isteyen 17 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de Boğaziçi Üniversitesi olayları bahanesiyle izinsiz gösteri yapmak isteyen 17 şüpheli gözaltına alındı.
Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek İzmit'teki Belediye İş Hanı önünde toplanmayı planlayan grup eylem yapmak istedi.
Bölgede güvenlik önlemleri alan polisin uyarılarına rağmen dağılmayan grupta bulunanlardan 17 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş