Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde bir polisin gruptakileri ''Aşağı bak'' diyerek uyardığı iddiası

Boğaziçi eylemleri sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddia edilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, görüntülerdeki görevlinin ''Aşağı bak'' değil, ''Aşağıdan'' dediği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin uyarısının ardından Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olay sırasında bir görevlinin gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddia edildi. İddiaya konu olan görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

EGM, İDDİAYI YALANLADI

Emniyet Genel Müdürlüğü, olaylar sırasında bir görevlinin gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddialarını paylaştığı videoyla yalanladı. EGM'nin "Türk Polis Teşkilatı" isimli resmi Twitter hesabından yayınlanan videolu mesajda, "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor. Bu mücadele milletimiz için Türk polisi daima hazır." ifadeleri yer aldı.

Mesajla birlikte paylaşılan videoda, görevli kişinin "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" diyerek gruptakileri uyardığı anlar görülüyor.