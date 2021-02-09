Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler devam etti
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Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler devam etti

09.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:50
Boğaziçi Üniversitesindeki eylemler devam etti

Boğaziçi Üniversitesinde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasının ardından başlayan protestolar bugün de devam etti.

Boğaziçi Üniversitesinde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasının ardından başlayan protestolar bugün de devam etti.

Üniversite yerleşkesinde saat 12.00'de başlayan protestolarda bir grup akademisyen rektörlük binasına arkalarını döndü. Akademisyenler alkışlarla protestolarını sürdürürken, öğrenciler de eylemlerde gözaltına alınarak tutuklanan ya da hakkında ev hapsi kararı verilen arkadaşlarına mektup yazdı.

Bir grup öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine getirilen Prof. Dr. Naci İnci ile görüşerek taleplerini iletti.

"Temsili fakülte açma töreni" adlı bir skeç sahneleyen öğrenciler, açıklamalarının ardından üniversiteden ayrıldı.

Polisin üniversitesi çevresinde önlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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