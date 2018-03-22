Boğaziçi Üniversitesinde Polis Müdahalesi: 8 Gözaltı

İSTANBUL DHA

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci grupları arasında Pazartesi günü başlayan "Afrin" gerginliği sürerken, kampüste yapılan eyleme müdahale eden polis, 8 öğrenciyi gözaltına aldı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci grupları arasında yaşanan gerginliğin ardından polis, bu sabah, yurt ve evlere operasyon düzenleyerek, çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı. Bir grup öğrenci, gözaltına alınan arkadaşlarına destek amacıyla öğle saatlerinde üniversite kampüsünde protesto eylemi düzenledi. Çevik kuvvet polisleri, öğrencilerin eylemine müdahale etti. Müdahale sırasında 8 öğrenci Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Eylemcilere polis müdahalesi ve yapılan gözaltılar bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.