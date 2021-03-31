Boğaziçi Üniversitesi, Uçaksavar lojmanlarıyla ilgili mülkiyet devrinin söz konusu olmadığını açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Uçaksavar Kampüsü'ndeki lojmanlarla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, inşa edilmesi planlanan depreme dayanıklı, modern ve kapasitesi artırılmış yeni lojmanların hem arazi hem de bina bakımından...

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Uçaksavar Kampüsü'ndeki lojmanlarla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, inşa edilmesi planlanan depreme dayanıklı, modern ve kapasitesi artırılmış yeni lojmanların hem arazi hem de bina bakımından tüm mülkiyetinin Boğaziçi Üniversitesine ait olacağını ve herhangi bir mülkiyet devrinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bahsi geçen lojmanlara, bağımsız denetleme kuruluşu tarafından 2012 yılında "depreme dayanıksız yapı" raporu verildiği, ancak bugüne kadar kalıcı bir çözüm üretilemediği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu durum, muhtemel bir deprem yaşanması halinde, ilgili lojmanlarda halen ikamet etmekte olan Boğaziçi Üniversitesi personelinin can ve mal güvenliğini riske atmaktadır. Riskli yapı raporu ve lojmanların mevcut fiziki koşulları gözetildiğinde, çoktan miadını doldurmuş binaların vakit kaybedilmeden tahliye edilerek yerine depreme dayanıklı yeni ve modern lojmanların inşası hayati önem taşımaktadır." denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın üniversitenin girişimleriyle 27 Mart 2021 Cumartesi günü Uçaksavar lojmanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu vurgulanan açıklamada, Kurum ve Yerlikaya'nın konunun aciliyet ve önemini gözeterek gereken adımların hızla atılması hususunda üniversite yönetimine her konuda destek vereceklerini ifade ettikleri, deprem riski yüksek olan eski binaların yıkılarak mümkün olan en kısa sürede yenilerinin inşası için prensipte mutabık kalındığı kaydedildi.

Konunun üniversitenin yönetim kurulunda görüşüldükten sonra kesin karara bağlanacağına işaret edildi.

"Herhangi bir mülkiyet devri söz konusu değildir"

Konuya ilişkin yönetim kurulu tarafından yönetilecek, sürecin planlanması ve yönetimi için akademik birimlerden temsilcilerin yer alacağı bir komisyon kurulacağına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak söz konusunun insan hayatı olduğu ve ivedilikle bir çözüme kavuşturulması gerektiği de unutulmamalıdır. Bir diğer husus da üniversitemizin mevcut lojman envanterinin personelimizin ihtiyaç ve taleplerini karşılayamıyor olması ve kapasite artışına gereksinim duyulması gerçeğidir. Yeni inşa sürecinde, lojmanların mevcut kapasitesinin imar planına, fiziki ve estetik beklentilere uygun şekilde artırılması da öncelikli hedeflerimizdendir. Bilinmelidir ki tüm bu çalışmalar üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın sürece aktif katılımıyla ilerlemekte olup ilgili Bakanlık yetkilileriyle projelendirme kapsamında görüşmeler devam etmektedir.

Şunu da açıkça belirtmek gerekir ki inşa edilmesi planlanan depreme dayanıklı, modern ve kapasitesi artırılmış yeni lojmanların hem arazi hem de bina bakımından tüm mülkiyeti üniversitemize ait olacaktır ve herhangi bir mülkiyet devri söz konusu değildir. Bir kamu üniversitesi olan üniversitemizin ve bu çatı altında emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızın sağlam, modern ve konforlu lojmanlarda yaşayabilmesini sağlamak Boğaziçi Üniversitesi Yönetimi olarak öncelikli hedeflerimizdendir. Bu kapsamdaki destek çağrımıza tüm yoğunluklarına rağmen ivedilikle ve tamamen çözüm odaklı şekilde cevap vermiş olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'ya bir kez daha şükranlarımızı sunarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan