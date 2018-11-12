Boğaziçi Üniversitesi, Sanat ve Beşeri Bilimlerde En İyi Seçildi

Boğaziçi Üniversitesi, sanat ve beşeri bilimlerde Türkiye'nin en iyi üniversitesi seçildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, THE Dünya Üniversiteleri 2019 Sanat ve Beşeri Bilimler Sıralaması (Times Higher Education World University Rankings) sonuçları açıklandı.

Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi bu yıl Türkiye'den 251-300 bandında yer alan tek üniversite oldu.

Türkiye'den 5 üniversitenin yer alabildiği akademik ölçümlemede Boğaziçi Üniversitesi ilk sırada yer alırken, sıralamada sanat, performans sanatları, tarih, dilbilimleri, felsefe, arkeoloji ve mimarlık konuları değerlendirildi.

Öğretim (%30), araştırma (%30), akademik makalelere yapılan atıflar (%30), endüstri çıktıları (%2,5) ve uluslararası görünüm (%7,5) kriterleri temel olmak üzere yükseköğretim kurumlarının değerlendirildiği sıralamada bu yıl sanat ve beşeri bilimler alanında dünya genelinde 560 enstitü ve üniversite değerlendirmeye alındı.