Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, görevden alındı
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, görevden alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı. İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne ise Ahmet Ercan Gegez atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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