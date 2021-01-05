Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu Kim 500 Milyar İster yarışmasına katıldı mı? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun yıllar önce Kenan Işık'ın sunduğu Kim 500 Milyar İster yarışmasına katıldığı iddia edildi. Peki, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu Kim 500 Milyar İster yarışmasına katıldı mı? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı mı?

Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde finans alanında yüksek lisans; yönetim ve organizasyon alanında doktora eğitimi alan akademisyen, siyasetçi Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu Kim 500 Milyar İster yarışmasına katıldı mı? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı mı?

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ MELİH BULU KİMDİR?

Melih Bulu,15 Ağustos 1970, Kırıkkale doğumlu Türk akademisyen, siyasetçi. Ağırlıklı olarak strateji alanında akademik çalışmaları vardır. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde İşletme bölüm başkanı (2010-2016), İstinye Üniversitesi kurucu rektörü (2016-2019), Haliç Üniversitesi rektörü (2020) olarak görev yapmıştır.Ak Parti Sarıyer ilçe başkanlığı kurucusu olan Bulu, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığı için, 2015 yılı genel seçimlerinde İstanbul 1. bölge milletvekilliği için aday adayı olmuştur.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu Kim 500 Milyar İster yarışmasına katıldı mı?



Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde finans alanında yüksek lisans; yönetim ve organizasyon alanında doktora eğitimi alan akademisyen, siyasetçi Melih Bulu'nun şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster olarak değiştirilen, Kim 500 Milyar İster adlı yarışmaya katıldığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Ancak bu sadece bir iddia olduğu için görüntülerdeki kişinin Melih Bulu olduğuna dair henüz bir kanıt sergilenmedi.