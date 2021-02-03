BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ BULU: ASLA İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYORUM  (1)
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ BULU: ASLA İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYORUM  (1)

03.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:39
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ BULU: ASLA İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYORUM  (1)

"Asla istifayı düşünmüyorum ve 'Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım" Gülseli KENARLI -Harun UYANIK / İstanbul DHA Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Teknofest tanıtım toplantısına katıldı.

"Asla istifayı düşünmüyorum ve 'Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım"

 

Gülseli KENARLI -Harun UYANIK/ İstanbul DHA 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Teknofest tanıtım toplantısına katıldı. Bulu burada bir açıklama yaparak, "Şimdiye kadar birçok noktada birçok tecrübe kazandım. Ben bu tecrübelerimi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olarak aktarma hayaliyle yaşadım çok uzun süredir. Şu anda bu noktaya geldiğim için bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum. Boğaziçi'nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir. Ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. ve bunu yapabileceğime inanıyorum, 4 sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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