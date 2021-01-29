Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlattı
29.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 22:02
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açık alana yerleştirilen Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlatıldı.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açık alana yerleştirilen Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlatıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Güney Kampüs'ünde açık alana Kabe görüntüsü içeren görsel yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, Rektörlük tarafından söz konusu görselle ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kara