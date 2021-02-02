Boğaziçi Üniversitesi protestoları: Kadıköy'de öğrencilerine destek için toplanan gruba polis müdahalesi
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BBC

Boğaziçi Üniversitesi protestoları: Kadıköy'de öğrencilerine destek için toplanan gruba polis müdahalesi

02.02.2021 18:52 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:00
Boğaziçi Üniversitesi protestoları: Kadıköy'de öğrencilerine destek için toplanan gruba polis müdahalesi

İstanbul Kadıköy'de polis, gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto etmek isteyen gruba biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

İstanbul Kadıköy'de polis, gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto etmek isteyen gruba biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

Bariyerlerle de kapatılan meydana sokulmayan göstericilerden bazıları, polise taş ve şişelerle karşılık verdi.

18.00'de yapılacağı duyurulan protestolar öncesi Kadıköy Kaymakamlığı, ilçede 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünü toplum sağlığı gerekçesiyle yasaklamıştı.

BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici, polisin Kadıköy'de farklı noktalarda gösterici gruplarını dağıtmaya çalıştığını, yer yer göstericileri gözaltına aldığını aktardı.

BBC Türkçe'den Neyran Elden de Kadıköy'de sokaklara dağılan eylemcilerin "Asla aşağı bakmayacağız" ve "Direne direne kazanacağız" şeklinde sloganlar attığını bildirdi.

Beşiktaş'taki Kadıköy motor ve vapur iskelelerinin önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Motor iskelesinin önünde polis otobüsleri de bekliyor. Kadıköy'e geçmek isteyen gençlerden bazılarına, kimliklerini isteyerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi sorgusu yapıyor.

Boğaziçi Dayanışması, Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu Hisarüstü mahallesinde de otobüs duraklarında bazı öğrencilerin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara'da da çok sayıda kişi gözaltına alındı

Öte yandan, Pazartesi günü gözaltına alınan üniversite öğrencilerine destek için Ankara'da Kızılay Meydanı'nda toplanan kalabalığa da polis müdahale etti. Müdahale sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk, müdahale sırasında öğrencilerin bir kısmının yerde sürüklendiğini, Kızılay Meydanı'ndan geçen araçların uzun süre korna çaldığını aktardı.

BBC
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