Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi... Güzel Sanatlar ile LGBTİ+ kulübündeki arama polis kamerasında
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Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi... Güzel Sanatlar ile LGBTİ+ kulübündeki arama polis kamerasında

30.01.2021 13:04 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:09
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi... Güzel Sanatlar ile LGBTİ+ kulübündeki arama polis kamerasında

BOĞAZİÇİ Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ile Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama polis kamerasına yansıdı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ile Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama polis kamerasına yansıdı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" gerekçesiyle başlatılan soruşturmada  D.D., S.N.B., H.K., R.Ö. ve S.C.U. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 kişi ise aranıyor. Polis ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü ile Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan arama polis kamerasına yansıdı.

Soruşturmayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste cuma günü rektörlük binası karşısına 'Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması' içeren resim asıldığı tespit edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D., S.N.B, H.K., R.Ö. ve S.C.U. isimli şüpheliler gözaltına alınmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde yapılan aramada söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunmuştur.  Bununla beraber Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir. Savcılık talimatıyla R.Ö adlı şahıs serbest bırakılmış, diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir.  İslam Dininin mukaddes mekanı ve Müslümanların Kıblesi Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

- İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi... Güzel Sanatlar ile LGBTİ+ kulübündeki arama polis kamerasında
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi... Güzel Sanatlar ile LGBTİ+ kulübündeki arama polis kamerasında
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi... Güzel Sanatlar ile LGBTİ+ kulübündeki arama polis kamerasında
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi... Güzel Sanatlar ile LGBTİ+ kulübündeki arama polis kamerasında
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi... Güzel Sanatlar ile LGBTİ+ kulübündeki arama polis kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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