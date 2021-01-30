Boğaziçi Üniversitesi önünde kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma (3)
30.01.2021 00:21 | Son Güncelleme: 30.01.2021 00:25
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" dedi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı