Boğaziçi Üniversitesi önünde kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma (3)
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Boğaziçi Üniversitesi önünde kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma (3)

30.01.2021 00:21 | Son Güncelleme: 30.01.2021 00:25
Boğaziçi Üniversitesi önünde kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma (3)

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" dedi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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