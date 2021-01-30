Boğaziçi Üniversitesi önünde kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma (3)

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı