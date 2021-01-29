Boğaziçi Üniversitesi önünde kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma (2)
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Boğaziçi Üniversitesi önünde kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma (2)

29.01.2021 21:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:58
Boğaziçi Üniversitesi önünde kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma (2)

ERBAŞ: YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemlerde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı.

ERBAŞ: YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemlerde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı. Erbaş açıklamasında, "Boğaziçi Üniversitesi önünde Müslümanların mukaddes mekanı, kıblemiz Kabe'ye ve İslami değerlerimize yönelik yapılan hadsiz saldırıyı kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız ve bu saygısızlığı yapanlar hakkında yasal yollara başvuracağız" dedi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ÖMER TURAN: boğazıiçinde öyle sey yapoılmaz. ali erbaş işine bak.
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