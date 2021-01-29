BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖNÜNDE KABE FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİNE SORUŞTURMA
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖNÜNDE KABE FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİNE SORUŞTURMA

29.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:53
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖNÜNDE KABE FOTOĞRAFININ YERE SERİLMESİNE SORUŞTURMA

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlattı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayı ile ilgili olarak 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini degerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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