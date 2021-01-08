Boğaziçi Üniversitesi olaylarına ilişkin 21 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
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Boğaziçi Üniversitesi olaylarına ilişkin 21 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

08.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:40
Boğaziçi Üniversitesi olaylarına ilişkin 21 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili bugün adliyeye sevk edilen 21 şüphelinin tümü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili bugün adliyeye sevk edilen 21 şüphelinin tümü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 21'i bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgulanan 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 21 şüpheli haklarında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Olaylara ilişkin dün adliyeye çıkarılan 24 şüpheliden 1'i savcılıktan serbest bırakılırken, 23'ü de adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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