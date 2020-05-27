Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Burak, evde ölü bulundu BURSA'da yaşayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Burak Coşkun (20), sokağa çıkma kısıtlamasında köylerine gidip, 4 gün sonra eve dönen ailesi tarafından ölü bulundu.

BURSA'da yaşayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Burak Coşkun (20), sokağa çıkma kısıtlamasında köylerine gidip, 4 gün sonra eve dönen ailesi tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Coşkun, ailesiyle birlikte bayram tatilini geçirmek için cuma günü Keles'e gitti. Ailesiyle köye gitmeyen ve evde kalan Burak Coşkun, kısıtlama günlerini tek başına geçirdi. Coşkun, hafta sonu komşuları tarafından balkonda mangal yaparken görüldü.

AİLESİ EVE DÖNÜNCE FARK ETTİ

Gittikleri köyden gece saatlerinde dönen İsmail ve Nezihe Coşkun çifti, oğulları Burak Coşkun'un uyuduğunu düşünerek kontrol etmeden uyudular. Saat 08.00 sıralarında kalkan anne Nezihe Çoşkun, oğluna bakmak için odasına girdiğinde Burak Coşkun'un hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Ailenin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Burak Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Burak Coşkun'un cansız bedeni olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Komşuların, mangalı balkondan odasına götürdüğünü söylediği Coşkun'un, sızan karbonmonoksit nedeniyle zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

- Bursa

Kaynak: DHA