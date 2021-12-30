Boğaziçi Üniversitesi'ne Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Boğaziçi Üniversitesi'ne Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Boğaziçi Üniversitesi'ne Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Boğaziçi Rektörlüğüne bağlı olarak Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30 'uncu maddesi gereğince karar verildiği belirtildi. - ANKARA
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