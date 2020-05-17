Boğaziçi Üniversitesi'nden Koronavirüs Aşısı için Heyecan Verici Açıklama
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Boğaziçi Üniversitesi'nden Koronavirüs Aşısı için Heyecan Verici Açıklama

Tüm dünya genelinde devam eden Koronavirüs aşı çalışmalarında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü dikkat çeken bir noktaya ulaştı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden Koronavirüs Aşısı için Heyecan Verici Açıklama
17.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:47

Tüm dünya genelinde devam eden Koronavirüs aşı çalışmalarında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü dikkat çeken bir noktaya ulaştı. Üniversite aşı ekibi daha önce hiç kimsenin denemediği bir aşı teknolojisi olan ASC zerreciklerini test ediyor.

Koronavirüs Aşısı için Hücre Deneyleri Başladı

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Özören Koronavirüsün ilginç bir yapıda olduğunu ve hücreye bir patojen ya da mikrop geldiğinde tetiklenen bir kompleks oluşturduğu belirtti. Mikrokürecik yapısı muntazam bir yapı ve bu yapıya test amaçlı mikrop konulursa sonuçlar hızlıca incelenebiliyor.

"Türkiye'de 61 hasta örneğinden koronavirüs genomu dizilendi ve dünyada açık olan veri bankalarına depozit edildi. Bunlardan analizler yaptık ve burada mutasyonların değişik bölgelere denk geldiğini gördük. Bunlardan analizler yaptık ve burada mutasyonların değişik bölgelere denk geldiğini gördük"

Koronavirüs aşısında hücre deneylerine geçtiklerini aktaran Prof. Özören, "Bahsettiğim mikroküreciklerin başka ajanlarla taşınmasını biz 4 dünya bölgesine patentlemiş olduk. Türkiye'den başlayarak Çin, Avrupa Amerika ve Japonya'dan. Şu anda da bu teknolojinin öncüsüyüz. Bu şekilde bağışıklama düşünüyoruz ve bir takım hücre deneylerinde başarılı olduk. Yakında da hayvan deneylerine geçeceğiz" diyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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