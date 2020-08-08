Boğaziçi Üniversitesi'nden "kardeş" Beyrut Amerikan Üniversitesi'ne destek mesajı
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Boğaziçi Üniversitesi'nden "kardeş" Beyrut Amerikan Üniversitesi'ne destek mesajı

Boğaziçi Üniversitesi, Beyrut'ta yaşanan patlamadan etkilenen ve "kardeş üniversite" statüsünde akademik iş birliği içinde bulunduğu Beyrut Amerikan Üniversitesi'ne destek mesajı gönderdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nden
08.08.2020 10:25 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:00

Boğaziçi Üniversitesi, Beyrut'ta yaşanan patlamadan etkilenen ve "kardeş üniversite" statüsünde akademik iş birliği içinde bulunduğu Beyrut Amerikan Üniversitesi'ne destek mesajı gönderdi.

Boğaziçi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan, ülkenin en eski üniversitelerinden olan Beyrut Amerikan Üniversitesi Rektörü Fadlo R. Khuri'ye gönderdiği mesajda, Beyrut'ta meydana gelen patlamadan doğan ağır kayıplar nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Özkan, mesajında şunları kaydetti:

"Kalplerimiz ve dualarımız patlamanın yol açtığı tahribat nedeniyle hayatlarını yitiren ve yaralananların yanı sıra evlerini ve mahallelerini kaybeden tüm Beyrutlular ile beraber. Boğaziçi Üniversitesi'nin tüm idari ve akademik kadrosu adına derin üzüntülerimizi bildiriyorum ve kardeş üniversitemiz Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin tüm çalışanlarına ve Lübnan halkına bu zor zamanlarda güç ve metanet diliyorum.

Patlama sonrası ilk müdahalelerde bulunarak örnek bir dayanışma sergileyen, pek çok hayat kurtaran tüm acil yardım ekiplerinin ve Lübnan vatandaşlarının arama kurtarma çabalarını büyük takdirle izledik. İhtiyaç halinde üniversitemizin kardeş üniversite Beyrut Amerikan Üniversitesi'ne yardıma ve desteğe, yapabileceklerimizle hazır olduğumuzu belirtmek isterim."

Kaynak: AA

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