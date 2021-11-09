Boğaziçi Üniversitesi'nden girişim ekosistemine örnek model

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile Portföy Yönetimi Şirketi Re-Pie Portföy kamu ve özel sektör iş birliklerine örnek olacak anlaşmaya 5 Kasım'da Rektörlük Binası'nda düzenlenen törenle imza attı. Buna göre Re Pie Portföy çatısı altında faaliyet gösteren "Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" bünyesinde sürdürülebilir bir girişim sermayesi oluşturulması, ekosisteminin desteklenmesi ve fon bünyesine akademi dünyasının da dahil edilmesi amaçlanıyor.

Anlaşma kapsamında ayrıca Birinci Karma Girişim Sermayesi Fonu, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik tecrübe ve bilgi-birikimi sağlayacak. Bununla birlikte Re-Pie Portföy Yönetimi tarafından kuluçka ve girişim hızlandırma programı kapsamında eğitimler de düzenlenecek.

"YATIRIMLAR İÇİN ÖZGÜN BİR ÇÖZÜM OLDU"

Törende konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, profesyonel bir yatırım şirketi ile iş birliği yaparak, Türkiye'de yeni bir modele imza attıklarını ifade etti. Bu projenin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki genç akademik girişimcileri daha da motive edeceğini belirten Rektör Prof. Dr. İnci şöyle konuştu:

"Re-Pie Portföy ile birlikte girişim sermayesi fonu oluşturmak üzere yaptığımız bu anlaşmayla Boğaziçi Üniversitesi öğrenci, öğretim üyesi ile mezunlarının teknoloji alanındaki girişimlerini motive ederek, bunları geliştirmelerini sağlayacak önemli bir fırsat oluşturuyoruz. Üniversitemiz bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi, Kuluçka Merkezi ve Girişimcilik Merkezi gibi yapılar yoluyla oluşturulan şirketlerin ilk aşamada desteklenmesinin ardından daha da gelişmesi ve güçlenmesi için yatırım gerekiyor. Re-Pie Portföy ile yaptığımız iş birliği söz konusu yatırımı bulmanın özgün bir çözümü oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nin de parçası olduğu bu platform ile girişimcilere hem yatırım hem mentorluk sağlanacak. Büyüyen girişimlerden hem üniversitemiz hem de yatırımcı faydalanacak. "

Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci gençlere ve akademik girişimcilere özel bir fon oluşturulmasının önemine de dikkat çekerken, Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin bir devlet üniversitesinde anonim şirket statüsüne sahip olan ilk ofis olduğunu hatırlattı. Kurulan yatırım fonu ile Boğaziçi Üniversitesi'nin bir kez daha bir ilke imza attığını da vurguladı.

"ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYELERİMİZE SUNDUĞUMUZ İMKANLARI GELİŞTİRECEĞİZ"

Boğaziçi Üniversitesi Ar-Ge'den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu da kuluçka merkezlerindeki şirketlerin yatırım almasının önünün açıldığını belirtti. Yeni kuluçka merkezleriyle öğrenci ve öğretim üyelerine sunulan imkanları geliştireceklerini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Bu yılın başında Ar-Ge Merkezleri için yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde 2'si Türkiye'de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 Sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması şartı getirildi. Bugün atılan imzalarla Boğaziçi Üniversitesi kuluçka merkezlerindeki şirketlerin yatırım almasının önü açıldı. Bundan sonra yeni kuluçka merkezleri ile öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize sunduğumuz imkanları geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"ERKEN AŞAMADAKİ GİRİŞİMLERİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Re-Pie Portföy Yönetimi Genel Müdürü Alim Telci ise imza töreni kapsamında yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi ile kurulan iş birliğinin erken aşamadaki girişimcilerin desteklenmesi konusunda sağlayacağı faydalara dikkat çekti. Genel Müdür Telci, "Girişim sermayesi alanlarında yaptığımız yatırımlarla sermaye piyasalarıyla reel sektör arasında köprü rolü üstlenmeyi sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi çatısı altında hayata geçen erken aşamadaki teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenerek sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimlerimizi sağlayacağız. Günümüzde yenilikçi ve teknolojik girişimler her zamankinden daha fazla önem kazanmaya başlarken, girişimciliği özendirmek ve tabana yaymak için iş dünyası ve üniversitelere önemli görevler düşüyor. Ayrıca son yıllardaki yeni nesil işlere baktığımızda da Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının kurduğu girişimlerin özel bir yeri var. Dolayısıyla Türkiye'de sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması ve desteklenmesi, bulundukları sektörleri derinden etkileyecek değişimlere imza atan ya da başlı başına yeni bir sektörün oluşmasına öncülük eden girişimler hayata geçirilmesi noktasında önemli bir iş birliğine imza attığımıza inanıyoruz" diye konuştu.

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