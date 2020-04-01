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Boğazici Üniversitesi, Koronavirüs, Teknoloji

Boğaziçi Üniversitesi'nden Çocuklara Yönelik Covid-19 Sitesi

Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan internet sitesi ebeveynlere çocuklarını salgına karşı nasıl koruyabileceklerini aktarıyor.

01.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:49
Boğaziçi Üniversitesi'nden Çocuklara Yönelik Covid-19 Sitesi

Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan internet sitesi ebeveynlere çocuklarını salgına karşı nasıl koruyabileceklerini aktarıyor.

Kullanıma Sunuldu!

Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan site temel olarak ebeveynlerin çocuklarını nasıl koruyabilecekleri, onlara bu salgını nasıl anlatabilecekleri ve bu süreçte dikkat etmeleri gereken diğer detayları aktarıyor.

"İnsanlık, tarih içinde, dünya üzerinde neler neler yaşadı. Bize de bu salgın hastalık düştü. Üreterek, çoğalarak, paylaşarak, dayanışma ile bu sıkıntılı zamanları atlatacağız. Bizler var oldukça çocuklar neşelenecek..."

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 14 kuralı çocuklara yönelik bir dil ile anlatan sitede yine çocuklara yönelik eğlendirici bazı içerikler de yer alıyor.

"Bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri çocuklarımızı nasıl güvende tutacağımızı biliyor olmak. Ayrıca son günlerde yaşananların onlara nasıl anlatacağımızı da bilmek istiyoruz. Covid-19 virüsünden korunmak için 14 kuralın çocuklarla doğrudan ilgili olanlarını onların anlayabileceği şekilde uyarladık."

Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan internet sitesine cocukbogazici.com adresinden erişebilirsiniz. Peki siz bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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