BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLARIN GÖRÜNTÜLERİ
05.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:49
BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.
BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.
- İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden gruplara dün polis müdahale etti.Olaylarla ilgili 17 kişi gözaltına alındı
Görüntü dökümü:-------------
-Olaylardan görüntüler
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı