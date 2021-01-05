BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLARIN GÖRÜNTÜLERİ
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLARIN GÖRÜNTÜLERİ

05.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:49
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLARIN GÖRÜNTÜLERİ

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili 17 kişi gözaltına alındı. 

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden gruplara dün polis müdahale etti.Olaylarla ilgili 17 kişi gözaltına alındı

Görüntü dökümü:

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-Olaylardan görüntüler


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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