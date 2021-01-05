Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: Soruşturmanın detayları
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: Soruşturmanın detayları

05.01.2021 16:26 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:31
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar: Soruşturmanın detayları

BOĞAZİÇi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili soruşturmanın detayları belli oldu.

BOĞAZİÇi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili soruşturmanın detayları belli oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları kapsamında, dün saat 14.00 sıralarında Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 4'ü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

13 ilçede 24 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada yakalanan şüphelilerin, Vatan Caddesindeki emniyet yerleşkesinde işlemlerinin sürdüğü, firari 11 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 15'inin, geçmiş yıllarda sol-sosyalist terör örgütlerinin kırsal yapılanmalarında faaliyet yürütmekteyken ölen kişilerin cenaze ve anma programlarına katıldıkları, terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları tarafından organize edilen çeşitli toplumsal olaylarda yer aldıkları belirlendi. Ayrıca şüphelileri, terör örgütleri adına pankart asma, yazılama, korsan gösteri gibi illegal etkinliklerde yer aldıkları ve yine şüphelilerden bazılarının "terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında yargılamalarının devam ettiği tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden bazılarının MLKP, THKPC, Kıvılcım, Dev yol gibi örgütlerden poliste kayıtları olduğu öğrenildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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