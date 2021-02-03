Son dakika! BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR; "HALKI PROVOKE EDİCİ" PAYLAŞIM YAPAN 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gelen son dakika haberlerine göre BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili sosyal medyadan "Halkı Provoke Edici" paylaşım yaptıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili sosyal medyadan "Halkı Provoke Edici" paylaşım yaptıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların ardından sosyal medyada çağrı ve hastag paylaşımları ile eylemlere çağrı yaptığı tespit edilen hesap sahiplerine yönelik çalışma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini yaptığı çalışmada, "Halkı Provoke Edici" içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 8 hesap sahibi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı