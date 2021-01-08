BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR; 21 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR; 21 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

08.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:16
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR; 21 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 21 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 21 kişi daha adliyeye sevk edildi.  21 kişi sağlık kontrolünün ardından  Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Öte yandan 5 Ocak'ta gözaltına alınan 24 kişi de dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı. 23 şüphelinin de mahkemedeki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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