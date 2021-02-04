Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltılar: 51 kişiye adli kontrol şartı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltılar: 51 kişiye adli kontrol şartı

04.02.2021 08:12 | Son Güncelleme: 04.02.2021 08:16
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltılar: 51 kişiye adli kontrol şartı

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili adliyeye sevkedilen 51 kişi, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili adliyeye sevkedilen 51 kişi, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde ve çevdesinde 1 Şubat'ta gözaltına alınan 51 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılaktaki ifade işlemleri sona eren şüphelilerden 30'u "tutuklama", 12'si "konutu terk etmeme" ve 9'u da "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri talepleriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Savcılığın ev hapsi uygulanmasını talep ettiği 12 kişi ile yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istediği 9 kişi de aynı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kaldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Ali Sunal Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Ersun Yanal Deniz Türüç Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Oyunlar Beşiktaş Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gözaltılar: 51 kişiye adli kontrol şartı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 08:17:46. #1.15#
title