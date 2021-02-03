Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler

03.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:22

Boğaziçi Üniversitesinde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasının ardından başlayan protestolarda bir ay geride kaldı.

Boğaziçi Üniversitesinde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasının ardından başlayan protestolarda bir ay geride kaldı.

Üniversite yerleşkesinde saat 12.00'de başlayan protestolarda bir grup akademisyen ve öğrenci rektörlük binasına arkalarını dönerek eylem yaptı.

Öğrenciler, gözaltına alınan arkadaşlarının isimlerini okuyarak hep bir ağızdan "Burada" diye bağırdı, slogan atarak gözaltındaki arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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