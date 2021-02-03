Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler

Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş

Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu

Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu?

Bakan Koca'dan korkutan mutant virüs açıklaması: Sayı açıklanandan daha fazla, artmaya da devam edecek gibi

Boğaziçi Üniversitesinde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasının ardından başlayan protestolarda bir ay geride kaldı.

Üniversite yerleşkesinde saat 12.00'de başlayan protestolarda bir grup akademisyen ve öğrenci rektörlük binasına arkalarını dönerek eylem yaptı.

Öğrenciler, gözaltına alınan arkadaşlarının isimlerini okuyarak hep bir ağızdan "Burada" diye bağırdı, slogan atarak gözaltındaki arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan